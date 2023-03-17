Katıldığı yayında anket sonuçlarını açıkladı! Kimse bunu beklemiyordu: Ne diyorsunuz ya

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere adım adım yaklaşırken anket şirketleri de yaptırdıkları araştırmaları paylaşmaya devam ediyor. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

"SİNAN OĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 9"

Gezici'nin programda Zafer Partisi ve Sinan Oğan'ın anketlerdeki oy oranları ile ilgili verdikleri rakamlar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Gezici, yaptıkları ankette Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 5 ila 7 arasında, Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9 olduğunu belirtti.

"NE DİYORSUNUZ YA'"

Gezici'nin bu açıklamasının ardından konuklar arasında bulunan Melik Yiğitel, "Ne diyorsunuz ya!" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sunucu Hande Fırat ise "Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN 2. TURA KALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Bu tepkilerin ardından sözlerini sürdüren Gezici, "Evet. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada. Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum." dedi.