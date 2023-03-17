Katıldığı yayında anket sonuçlarını açıkladı! Kimse bunu beklemiyordu: Ne diyorsunuz ya - Son Dakika
Üye Girişi

Katıldığı yayında anket sonuçlarını açıkladı! Kimse bunu beklemiyordu: Ne diyorsunuz ya

17.03.2023 12:27

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'nin katıldığı canlı yayında açıkladığı oy oranları ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Gezici'nin, Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7'yi, Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9'u bulduğunu söylemesi; gazeteciler Hande Fırat ve Melik Yiğitel'i şaşkına döndürdü.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere adım adım yaklaşırken anket şirketleri de yaptırdıkları araştırmaları paylaşmaya devam ediyor. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

"SİNAN OĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 9"

Gezici'nin programda Zafer Partisi ve Sinan Oğan'ın anketlerdeki oy oranları ile ilgili verdikleri rakamlar stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Gezici, yaptıkları ankette Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 5 ila 7 arasında, Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9 olduğunu belirtti.

"NE DİYORSUNUZ YA'"

Gezici'nin bu açıklamasının ardından konuklar arasında bulunan Melik Yiğitel, "Ne diyorsunuz ya!" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sunucu Hande Fırat ise "Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN 2. TURA KALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Bu tepkilerin ardından sözlerini sürdüren Gezici, "Evet. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada. Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum." dedi.

YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Zafer Partisi, Murat Gezici, Hande Fırat, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katıldığı yayında anket sonuçlarını açıkladı! Kimse bunu beklemiyordu: Ne diyorsunuz ya - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi
14:04 Son Dakika: 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon lira olarak belirlendi
13:55 Son 6 deplasman maçında sadece1 gol yiyen Galatasaray'ın bu istatistiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor
13:47 Cezaevi müdürü ile cinayet hükümlüsünün yasak aşkı! Mesajlar ortaya çıkınca istifa etti
13:45 Son Dakika: Sivasspor-Fiorentina maçında futbolcu Bianco'ya yumruk atan taraftar dahil 2 kişi tutuklandı
13:29 5. kez milletvekili aday adayı olacak mı? İbrahim Tatlıses sinyali verdi: Açıklamamı göreceksiniz
13:20 11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor
13:14 Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! Sevilla maçındaki istatistikleri akıllara durgunluk verdi
12:53 Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina, yan taraftaki binanın üzerine çöktü
13:05 İYİ Parti'nin seçim afişi olay yarattı! İmamoğlu ve Yavaş yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 14:16:57. #1.12#
SON DAKİKA: Katıldığı yayında anket sonuçlarını açıkladı! Kimse bunu beklemiyordu: Ne diyorsunuz ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement