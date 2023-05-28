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Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı yorumu yapıyor

28.05.2023 13:55

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giden vatandaşlar katılım oranının az olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili "Katılım" başlıklı bir etiket açıldı. Bu etiketle kısa sürede 80 binin üzerinde tweet atıldı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

KATILIMIN DÜŞÜK OLDUĞU İDDİASI

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor
Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor
Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor
Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor
Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor
Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

ERDOĞAN'DAN REHAVET UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.

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