Politika

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Blue Origin tarafından düzenlenen tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna katılacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya gidiyor. Perry, Blue Origin tarafından düzenlenen tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna katılacak. "Firework" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Perry ile birlikte Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, CBS sunucusu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de uzaya seyahat edecek.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçuşun 1963 yılında Sovyetler Birliği'nden Valentina Tereshkova solo görevinden bu yaba ilk kadın uzay uçuşu olduğunu kaydedildi. açıklamada uçuş için kesin bir tarih verilmezken uçuşun bahar aylarında yapılabileceği kaydedildi.

Perry'nin 23 Nisan-11 Kasım tarihlerinde konser turnesine çıkması planlanıyor. Bu nedenle uzay yolculuğunun Perry'nin konser turnesinden önce gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Perry, "Eğer bana uzaydaki ilk tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz size inanırdım. Çocukken hiçbir şey hayal gücümün ötesinde değildi" dedi.

Yolculuk 11 dakika sürecek

Perry'nin de bir parçası olacağı NS-31 misyonunun, New Shepard roketinin 11'inci tarihindeki 31'inci insanlı uzay uçuşu olması planlanıyor. Program kapsamında bugüne kadar 52 kişi uzaya seyahat etti.

11 dakika sürmesi beklenen yolculukta, ünlü isimler Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Krmn çizgisi'ni geçecek. Bir süreliğine Dünyayı izleyecek olan isimler daha sonra Dünya'ya geri geri dönecek. - WASHINGTON