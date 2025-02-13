Kaya, Mahalle Sakinleri ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kaya, Mahalle Sakinleri ile Buluştu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, Sütlüce'de ekonomik sorunlar ve kira artışlarına değindi.

13.02.2025 15:17
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, ilçedeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla görüşen Kaya, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Dünyada çok büyük bir ekonomik kriz olduğunu ve bu ekonomik krizlerin Türkiye'yi de etkilediğine kaydeden Kaya "Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Onca badireler atlatıldı. Pandemisi, depremi vesaire... Buna rağmen ekonomik olarak çoğu ülkeden iyi durumdayız. Bu ekonomiyi düzeltmek için öncelikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Kaya, emekliler için yeni çalışmalar yapılacağını ve en kısa zamanda emekliye tekrar dokunacaklarını belirtti.

Eskişehir'deki kira artışlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de kiraların yüksek olması, imar sorunundan ve kentsel dönüşüme izin verilmemesinden kaynaklanıyor. Burada belediyeler oylarının azalmaması için şehrin göç almasını istemiyor ve imarda kat yükseltimi yapmıyor. Ancak işine geldiği yerlerde, mesela Osmangazi Mahallesi'nde 3 kata imar olmasına rağmen 20 katlı bina yapılmasına da izin veriyor. İmar konusunda bazı şeyler çözülürse müteahhitler de daha iyi kazanır ve daha az rakamlara ev satarlar. Bu da kiraların azalmasında etkili olur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muhammed Ali, Tepebaşı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaya, Mahalle Sakinleri ile Buluştu - Son Dakika

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