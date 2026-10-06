Kayıhan Pala, sendika üyeliği yüzünden işten atılanlar için iş güvencesi istedi - Son Dakika
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Kayıhan Pala, sendika üyeliği yüzünden işten atılanlar için iş güvencesi istedi

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Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarmalara karşı çıktı. Pala yargılamaların hızlandırılmasını ve iş güvencesini isterken Bayhan, işçilerin tazminatsız atıldığını söyledi.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bir işçi sendikaya üye oldu diye asla işinden ayrılmamalıdır, işten çıkartılmamalıdır, işten çıkarmaya zorlanmamalıdır." dedi.

Pala, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve beraberindeki bazı sendika üyesi işçilerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de örgütlenme özgürlüğünün ortadan kalktığını, sendikalaşmanın önünde engellerin olduğunu savunan Pala, bazı firmaların, sendika üyesi olması nedeniyle işçileri işten çıkardığını söyledi.

Sendika üyesi oldukları için işçilerini işten çıkaran firmaları ve işçilerin durumunu aktaran Pala, "Yargılamalar hızlandırılmalı ve gerçek bir iş güvencesi mutlaka hayata geçirilmeli. Bir işçi sendikaya üye oldu diye asla işinden ayrılmamalıdır, işten çıkartılmamalıdır, işten çıkarmaya zorlanmamalıdır." diye konuştu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Demir, daha önce muhalefet milletvekilleriyle birlikte işçilerin sendikal haklarıyla ilgili kanun teklifi verdiklerini hatırlatarak, yeni yasama yılında bu kanun teklifinin gündeme alınmasını ve teklifin yasalaşmasını istedi.

EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan da sendika üyesi oldukları için işlerinden atılan işçilerle konuştuklarını, hepsinin tazminatsız işten atıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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