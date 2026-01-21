Salihli Kaymakamı Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi'de talepler dinlendi - Son Dakika
Salihli Kaymakamı Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi'de talepler dinlendi

21.01.2026 14:28  Güncelleme: 14:31
Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlar ve talepler hakkında bilgi aldı. Mahalle muhtarlarıyla birlikte sorunları dinleyip çözüm yolları üzerinde durdu.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Salihli Kaymakamı Ali Gündoğan, Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel ve Karayahşi Mahallesi Muhtarı Halil Akaydın'dan mahallelerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Mahalle ziyaretlerinde kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, dile getirilen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, sürecin ise yakından takip edileceğini ifade etti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı İ. Hakkı Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile çeşitli kurum amirleri eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

