Başkan Büyükkılıç: "Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şehrinden haberdar olmayan siyasiler, kamuoyunun zihnini bulandıran yaklaşımlar sergiliyor" dedi.

Düzenlenen programa AK Parti, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Okuma oranını yeterli seviyeye çıkarmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "İnşallah yapacağımız bu çalışmanın ülke geleceğine, gençlerimizin geleceğine, ailelerimizin geleceğine şehrimizin geleceğine katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Öncelikle cumanız mübarek olsun. Allah böyle hayırlı bir hizmete imza atma anlayışı içerisinde emeği geçen, buradaki çalışmalarımıza bizleri destekleyen, yüreklendiren herkesten razı olsun. Kayserimiz takdir edersiniz ki gelişiyor, güzelleşiyor. Elbette ki dönemin ihtiyaçlarına göre de ihtiyaç çeşitlendiriliyor. Bizler de hizmetleri Kocasinanımız da bu bölgede diğer 16 ilçemiz olarak her bir ilçemizde dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürerek hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki bir şeyler yapılırsa yeni istekler de bulunulur. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Bu anlayış içerisinde geçmişten beri gelişen, güzelleşen, buradaki gönül insanlarıyla yoğunlaşan ve hizmetlerin de zaman içerisinde buraya intikal etmesi yönünde gayret göstermemiz gerektiğinde elbette ki gösterdiğimiz bir bölgemiz. Hem ticari olarak hem sosyal olarak hem kültürel olarak hem sportif olarak yavrularımızın bu imkanlardan faydalanması bizim olmazsa olmazımız. Eğitimi çok önemsiyoruz. Gelişmişliğin bir bakıma göstergesi olarak dünyada kabul ediliyor. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ülkemiz de gelişmiş ülkeler arasında adım adım ilerlerken eğitim ve tabii ki kitap okuma oranı itibariyle arzu ettiğimiz seviyede olmadığını da biliyoruz. Bunun için hayırseverlerimizle ve hükümetimizle, yerel yönetimlerle iş birliği halinde dayanışmalarımızı da sürdürüyoruz. Emeği geçen değerli milletvekillerimize, bakanlarımıza ve kuruluşların hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Şehrinden haberi olmayan siyasetçiler, kamuoyunun zihnini karıştırıyor"

Başkan Büyükkılıç, şehirde yapılan çalışmalardan haberi olmayan siyasilerin kendi uydurdukları yalanla kamuoyunun zihnini karıştırma çabası içinde olduğunu söyleyerek, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayı çok çok önemsiyoruz. Zaman zaman bu konulardaki yaptığımız çalışmalardan haberdar olmayan ya da şehriyle ilgilenmeyen siyasilerin de hem kendi uydurdukları yalan üzerine hem de onun üzerinden siyaset ve politika üreterek kamuoyunun zihnini adeta karıştırma anlayışı içerisinde yaklaşımlar sergileyerek açıklamalar yaptığını da üzülerek görüyoruz. Aslında bir araştırma yapsalar ne dediklerini şöyle bir gözden geçirseler bizler de o arkadaşlara diyeceğiz ki bizim bir eksiğimizi söyledi, katkı sağlayıcı yaklaşımda bulundu. Yapıcı bir öneri sundu. Biz de bunu hayata geçirelim diye teşekkür edeceğiz ama maalesef ne Ankara genelinde, ne Kayseri genelinde böyle bir yaklaşımı bugüne kadar göremedim, bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. Bunu niye söylüyorum, örneğin şehrimizde misafir bulunan bazı ülkelerden gelen kardeşlerimizin eğitimle ilgili olan taleplerini karşılama anlayışını adeta bir etnik yaklaşım içerisinde, onları sanki cahil bırakmanın çok doğru olacağını, onların ileride bir kültür elçisi olarak ülkemiz ve ülkeler arasında yer alacağını göz ardı ederek adeta diyor ki eğitimdeki diyor engellemeler, eğitimdeki eksiklikler buna bağlı diyebiliyor. Ben bu tür yaklaşanlara derim ki eğer var ise elinizde bir imkan ne olur, bir karanlık görüyorsan bir mum da sen yak, bunu aydınlat. Ne olur gücün yetiyorsa bir eğitim müessesesi yap, gücün yetiyorsa seni sevdiğini söyleyen dostlarına teşvik et, bir okul yaptır ya da bir eğitim müessesine katkıda bulundur. İşte böyle bir yaklaşım yerine fitne tohumlarını ekmek suretiyle ülkeler arasında adeta uçurum oluşturmaya çalışıyor. Elin adamı Ay'a gidiyor. Elin adamı ülkesinde eğitimi, ticari konuma dönüştürüyor. Adeta bunu olmazsa olmaz olarak görüyor. Biz de eğitim düşmanlığı yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki misafirleri yok saymaya ya da onlarla ülkemiz insanı arasında uçurumlar oluşturmaya çalışıyoruz. Buna Türk milletinin feraseti, hele hele misafirperverliği kendine şiar edinmiş olan milletimizin evlatları, özelde de Kayseri insanı elbette ki prim vermeyecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ