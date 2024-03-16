Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın "pankartımı indirdi" söylemlerine ilişkin, "Mahmut'a bu tür yaklaşımlar yakışmıyor. Ben kimsenin afişini indirmedim" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın "pankartımı indirdi" söylemlerine ilişkin konuştu. Büyükkılıç, "Ben onun afişini falan indirmedim. Mahmut, benim sevdiğim, takdir ettiğim, babasıyla birlikte geçmiş dönemde çalıştığım bir arkadaşımız. Mahmut'a bu tür yaklaşımlar yakışmıyor. Ben kimsenin afişini indirmedim. Burada şehirde bir kirlilik oluştuğu gerçeği var mı, var. Üstelik bunu AK Parti'nin daha fazla olmasına karşı il başkanımız müracaatı bizzat kendisi yaptı ve tüm afişler indi. Binalara karışılmıyor diye biliyorum. Mahmut'un bana mal etmesi şık olmamış. İndirme işini belediye yapıyor ama seçim kurulu ve valiliğin talimatıyla yapıyor. Ak Parti'nin de, diğer partilerinkini de biz indirdik. AK Parti'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok, bütçesi var. Partimizi sevip, bağışta bulunan kaynaklarda bulunur. Belediyenin faaliyetlerini de belediye karşılar. Herkes her şeyi söylüyor. Biz neler duyuyoruz, neler. Ben doğru olanı paylaşmayı seven bir insanım" diye konuştu.
"Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var"
İşçilerin maaşları üzerinden yapılan eleştiriler hakkında konuşan Büyükkılıç, "Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var" dedi ve şöyle konuştu:
"Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var. 70 tane kadrolu işçimiz var. Diğer belediyelerde de bir o kadar var. Bunlar kadrolu olanlar. Diğerleri taşeronken şirketlerimizden geçen yaklaşık 8 bin işçimiz var. Ulaşımın sözleşmesi geldi ve yaptık. 30 bin TL ücret alıyorlar. Kadrolu işçilerle ilgili rakamlar 2023'den önceki dönemi gündeme alırsak onlara yaptığımız iyileştirme şuandaki anlaşmayla yüzde 105'i buluyor. Asgari ücret 2023'te yenilendi, bir fark aldılar. 4 bin TL ek verdik, öyle aldılar. Şimdide yeni sözleşmeyi yaptık, öyle aldılar. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda yüzde 100'leri buluyor. Biz böyle değerlendirmiyoruz. Keşke ülkemizin imkanları daha fazla olsa da daha fazla versek. Şuanda kimsenin sözleşme dönemi yok, bitti. Ulaşım AŞ ile yaptık ve bitti. Temmuz döneminde taşerondan şirkete geçen işçilerin sözleşme dönemi var. Ek protokol istiyorlar. Beklenti oluşturuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte diğer ilçelerimizle beraber değerlendiririz ve yapılması gereken bir şey varsa yaparız. O yönden müsterih olsunlar. Biz verebileceğimiz rakamları konuşuyoruz ve kafa karıştırmıyoruz. Alın teri kurumadan işçilerin parasını veriyoruz ve mağdur etmiyoruz. Bu mantık içerisinde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz."
Diğer adaylara seslenen Memduh Büyükkılıç, "Kimisi gelmiş milletvekiliyken aday olmuş, kimisi gelmiş, belediye meclis üyesiyken aday olmuş. Kayseri'yi bilirler, dengeleri bilirler. İnsanların kafasını karıştıracak, kurumların içerisine adeta fitne tohumları atacak anlayış içerisinde yaklaşmasınlar. Doğru ve makul olanı ve herkesin içine sineni, ödeyebileceğimizi söylüyoruz. Biz borç batağı içerisinde bir belediye değiliz. Elbette personelimizin maaşını her şeyden önceliyoruz. Ver, kaç, git gibi bir dünya yok" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı - Son Dakika
AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Gökçebey ve Devrek'te yapılan etkinliklere katılarak saha çalışmalarını sürdürdü. Gökçebey'de proje lansman toplantısına katılan Avcı, Devrek'te ise bir okulu ziyaret etti ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynayacağını ve turizm potansiyelini artıracağını söyledi. Ayrıca, bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısının 12'ye yükseltildiği ve Antalya'da yapılan kazı çalışmaları için 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığı da belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ Belediyesi işçilerinin eylemlerini desteklediklerini ve sorunları yakından takip ettiklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem riskine dikkat çekerek, İstanbul depremi için hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Bakan Özhaseki ayrıca, sıfır atık projeleri ve çevreci belediyecilik anlayışı hakkında da bilgi verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro açılışına katıldı. Bir şahıs elindeki Kuran-ı Kerim'i göstererek açılışta konuşan İmamoğlu'nun sözlerini böldü. Miting alanındaki kalabalığın şüpheli şahsa artan tepkilerini İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı. İmamoğlu olayın akabinde, "Eline yüce Kuran-ı Kerim'i alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire tepki göstererek, '15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin' dedi.
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Hisarcık için taleplerini ilettiklerini belirtti. Çalışkan, bakanın bu talepleri çözeceğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, bu uygulamaların vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini ve toplumsal sorunların artacağını belirtti. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, acı reçeteyi vatandaşa kesenlerin öncelikle kendilerine bakması gerektiğini vurguladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve beraberindeki heyet, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimi ile sohbet etti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek seçimlerde sandığa gitmenin önemini vurguladı. Tugay, sorunları çözmek için esnafla birlikte çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her gün vatandaşlarla bir araya geliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?