Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın 'pankartımı indirdi' söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

16.03.2024 13:51  Güncelleme: 13:58
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın "pankartımı indirdi" söylemlerine ilişkin, "Mahmut'a bu tür yaklaşımlar yakışmıyor. Ben kimsenin afişini indirmedim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın "pankartımı indirdi" söylemlerine ilişkin konuştu. Büyükkılıç, "Ben onun afişini falan indirmedim. Mahmut, benim sevdiğim, takdir ettiğim, babasıyla birlikte geçmiş dönemde çalıştığım bir arkadaşımız. Mahmut'a bu tür yaklaşımlar yakışmıyor. Ben kimsenin afişini indirmedim. Burada şehirde bir kirlilik oluştuğu gerçeği var mı, var. Üstelik bunu AK Parti'nin daha fazla olmasına karşı il başkanımız müracaatı bizzat kendisi yaptı ve tüm afişler indi. Binalara karışılmıyor diye biliyorum. Mahmut'un bana mal etmesi şık olmamış. İndirme işini belediye yapıyor ama seçim kurulu ve valiliğin talimatıyla yapıyor. Ak Parti'nin de, diğer partilerinkini de biz indirdik. AK Parti'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok, bütçesi var. Partimizi sevip, bağışta bulunan kaynaklarda bulunur. Belediyenin faaliyetlerini de belediye karşılar. Herkes her şeyi söylüyor. Biz neler duyuyoruz, neler. Ben doğru olanı paylaşmayı seven bir insanım" diye konuştu.

"Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var"

İşçilerin maaşları üzerinden yapılan eleştiriler hakkında konuşan Büyükkılıç, "Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var" dedi ve şöyle konuştu:

"Bizim içimize çomak sokmayan isteyen, kafa karıştırmak isteyenler var. 70 tane kadrolu işçimiz var. Diğer belediyelerde de bir o kadar var. Bunlar kadrolu olanlar. Diğerleri taşeronken şirketlerimizden geçen yaklaşık 8 bin işçimiz var. Ulaşımın sözleşmesi geldi ve yaptık. 30 bin TL ücret alıyorlar. Kadrolu işçilerle ilgili rakamlar 2023'den önceki dönemi gündeme alırsak onlara yaptığımız iyileştirme şuandaki anlaşmayla yüzde 105'i buluyor. Asgari ücret 2023'te yenilendi, bir fark aldılar. 4 bin TL ek verdik, öyle aldılar. Şimdide yeni sözleşmeyi yaptık, öyle aldılar. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda yüzde 100'leri buluyor. Biz böyle değerlendirmiyoruz. Keşke ülkemizin imkanları daha fazla olsa da daha fazla versek. Şuanda kimsenin sözleşme dönemi yok, bitti. Ulaşım AŞ ile yaptık ve bitti. Temmuz döneminde taşerondan şirkete geçen işçilerin sözleşme dönemi var. Ek protokol istiyorlar. Beklenti oluşturuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte diğer ilçelerimizle beraber değerlendiririz ve yapılması gereken bir şey varsa yaparız. O yönden müsterih olsunlar. Biz verebileceğimiz rakamları konuşuyoruz ve kafa karıştırmıyoruz. Alın teri kurumadan işçilerin parasını veriyoruz ve mağdur etmiyoruz. Bu mantık içerisinde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz."

Diğer adaylara seslenen Memduh Büyükkılıç, "Kimisi gelmiş milletvekiliyken aday olmuş, kimisi gelmiş, belediye meclis üyesiyken aday olmuş. Kayseri'yi bilirler, dengeleri bilirler. İnsanların kafasını karıştıracak, kurumların içerisine adeta fitne tohumları atacak anlayış içerisinde yaklaşmasınlar. Doğru ve makul olanı ve herkesin içine sineni, ödeyebileceğimizi söylüyoruz. Biz borç batağı içerisinde bir belediye değiliz. Elbette personelimizin maaşını her şeyden önceliyoruz. Ver, kaç, git gibi bir dünya yok" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Saadet Partisi adayının iddialarını yanıtladı - Son Dakika

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