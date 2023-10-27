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"Sevap kardeşim sevap" diyerek Atatürk'ün fotoğrafını yaktılar! 3 öğrenci gözaltında - Son Dakika

"Sevap kardeşim sevap" diyerek Atatürk'ün fotoğrafını yaktılar! 3 öğrenci gözaltında

Son Güncelleme: 27.10.2023 09:41

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 3 lise öğrencisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. O anları bir de kaydeden öğrenciler, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

FOTOĞRAFI ATEŞE VERDİLER

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Videoda bir gencin ise gülerek "Sevap kardeşim sevap" dediği duyuluyor. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Sevap kardeşim sevap' diyerek Atatürk'ün fotoğrafını yaktılar! 3 öğrenci gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sevap kardeşim sevap" diyerek Atatürk'ün fotoğrafını yaktılar! 3 öğrenci gözaltında - Son Dakika
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