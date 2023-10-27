"Sevap kardeşim sevap" diyerek Atatürk'ün fotoğrafını yaktılar! 3 öğrenci gözaltında

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Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

FOTOĞRAFI ATEŞE VERDİLER

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Videoda bir gencin ise gülerek "Sevap kardeşim sevap" dediği duyuluyor. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.