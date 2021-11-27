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Kayseri'de MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi

27.11.2021 16:11
Kayseri'de MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi

MHP milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Kayseri'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

MHP milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Kayseri'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentteki bir kongre merkezinde gerçekleştirilen programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Türkiye genelinde çeşitli illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Aycan, bugün kadar 55 ile gittiklerini, bu program kapsamında mecliste yapılanları, MHP ve Cumhur İttifakını anlattıklarını belirtti.

Bir sonraki aşamada CHP'nin kimlerle birlikte ne hareketleri yaptıklarını anlatacaklarını belirten Aycan, Cumhur İttifakı'nın milletin bağrından çıkarak "olmaz" denilen şeyleri yaptığını vurguladı.

Seçimlerin 2023'te yapılacağını belirten Aycan, son zamanlarda kur üzerinde oyunlar oynandığını vurguladı.

Şu anki kurun gerçek kura göre yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirten Aycan, "Bir manipülasyon var. Türk parası üzerinde oyunlar oynanıyor. Bunları inşallah hep beraber aşacağız. Bunu fırsata çevirmeye çalışanlar var, özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir takım dış güçlerin bunu kullandığını çok iyi bilmeniz lazım. Biden'ın başkan olmasıyla birlikte Türkiye'ye direkt saldırılar olmaya başladı. Biden ile birlikte Amerika, düşmanlığını açıkça göstermeye başladı. Sürekli 'Türkiye'deki dostlarımızla birlikte iktidar değişikliği yapacağız' diyor. Bununla birlikte hareket eden CHP ve avaneleri var."

CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştiren Aycan, ekonomik sıkıntıların dünyada yaşanan bir sorun olduğunu ve dik durarak, yıkılmadan bu zorlukların aşılacağını dile getirdi.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da parlamenter sistem döneminde yaşanan sıkıntıların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sona erdiğini aktardı.

Bu sayede Türk demokrasisinin güçlendiğini belirten Taşlıçay, birlikte daha güçlü yarınlara çıkılacağını dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bugün gelinen noktada bir "kurtuluş savaşı" atmosferi yaşandığını kaydetti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 38 gün boyunca 225 kamu idaresinin bütçesi, 198 Sayıştay raporunun görüşüldüğünü anlatan Ersoy, bu görüşmelerde 234 saat boyunca müzakere yapıldığını ve bazen tartışmalar yaşandığını aktardı.

Ersoy, milletin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile terörle mücadelede etkili işler yapıldığını, terörün sıfır noktasına indiğini belirterek, son zamanlarda bölücü bir dil kullanıldığını vurguladı.

Bölücülere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, "Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP yan yana oturuyor. Karşı tarafta İYİ Parti, CHP ve HDP oturuyor. Orada HDP'linin bir tanesi 'Kürdistan, Kürt illeri' diyor. Afrin'deki askerimize işgalci diyor. Bir tanesi kafasını çevirip 'kardeşim sen ne söylüyorsun' diyemiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Özellikle düne kadar bizim yanımızda, aynı safta olup Türkiye sınırları içinde, gazi meclisin çatısı altında bir milletvekili Kürdistan ve Kürt illeri deyip, askerimize işgalci diyorsa ona tepki göstermiyorsanız sizin ondan farkınız yoktur." ifadelerini kullandı.

Programa, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

MHP heyeti daha sonra Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret ettiği, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kayseri'de MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi - Son Dakika
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