Kayseri Pınarbaşı\'nda Mahalli İdareler Seçimleri\'ni CHP Adayı Deniz Yağan Kazandı

Politika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen Mahalli İdareler Seçimleri'ni kesin olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Deniz Yağan kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP'nin usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin tekrar edilmesi kararı verilmişti. Kararın ardından ilçe halkı bugün tekrar sandık başına gitti. 141 sandıkta kayıtlı 18 bin 960 seçmenden 14 bin 57'si oy kullandı. Kullanılan oylardan 13 bin 696'sı geçerli, 361'i ise geçersiz sayıldı. CHP Adayı Deniz Yağan 6 bin 827, MHP Adayı Menduh Uzunluoğlu 6 bin 509, DEVA Partisi Adayı Fazıl Demircioğlu 145, Yeniden Refah Partisi Adayı Nizamettin Akça 91, İYİ Parti Adayı Metin Kılıçaslan 57, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Emrahan Metin 36, Zafer Partisi Adayı Mustafa Can Özden 18, Saadet Partisi Adayı Yasin Şahan ise 13 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı Deniz Yağan oldu. - KAYSERİ