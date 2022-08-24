Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan temaslarına başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Tokayev daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Tören, Tokayev'e Azerbaycan heyetinin, Aliyev'e de Kazakistan heyetinin tanıtılmasının ardından son buldu. Tokayev ve Aliyev, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Tokayev'in Bakü ziyareti çerçevesinde, Azerbaycan ve Kazakistan arasında ticari, ekonomik, ulaşım, lojistik, kültürel, insani alanlarda işbirliğinin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor. Ayrıca ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında birçok belgenin de imzalanması bekleniyor. - BAKÜ