 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça yerine Kazakça konuşunca Rus heyeti şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça yerine Kazakça konuşunca Rus heyeti şaşkınlık yaşadı

10.11.2023 21:42

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan imza töreninde geleneği bozarak Kazakça konuştu. Bu durum Rus heyetinde büyük bir şaşkınlık yarattı ve Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı. Tokayev'in konuşmasını kulaklıkla dinleyen Rus heyeti, daha sonra Tokayev'in konuşmasının bir kısmını Rusça olarak devam etti.

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça konuşma geleneğini bozdu

Tokayev, Kazakça konuştu, Ruslar şaşkına döndü

MOSKOVA - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile katıldığı imza töreninde, geleneği bozup Rusça yerine Kazakça konuşunca, Rus heyeti büyük şaşkınlık yaşadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi temalarda bulunmak üzere dün Kazakistan'a gitti. Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalandığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşmasına Rusça bilmesine rağmen geleneği bozup Kazakça başlayan Tokayev, Rus heyetinde büyük bir şaşkınlığa neden olurken, Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un ise tercüme için kulaklık araması dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil tüm Rus heyeti Tokayev'in konuşmasını kulaklıkla dinledi. Tokayev, Kazakça başladığı konuşmasına daha sonra Rusça devam etti.

"Karşılıklı saygı ve güven temelinde devletlerarası ilişkiler inşa ettik"

Tokayev, "Rusya, Kazakistan'ın stratejik ortağı ve müttefikidir. Ortak tarihin sarsılmaz değerleri, kalıcı dostluk, karşılıklı saygı ve güven temelinde, birçok alanda karşılıklı çıkarların hayata geçirilmesinin parlak bir örneği olan devletlerarası ilişkiler inşa ettik. Bu fırsatı değerlendirerek, Kazakistan'ın Rusya ile çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik stratejik rotaya olan bağlılığını teyit etmek istiyorum" dedi.

Tokayev'in konuşmasının ardından söz alan Putin ise Kazakistan ile müttefiklik ilişkilerine değinerek, "Uluslararası konuları ele aldık. Özellikle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kazakistan'ın şuan başkanlığını üstlendiği Şangay İşbirliği Örgütü üzerinden iletişimimize dikkat çektik. Tüm bu formatların geliştirilmesini ortaklaşa desteklemeye devam etmek ve başkanlığı gelecek yıl Kazakistan'a geçecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde ittifakı güçlendirmek konusunda cumhurbaşkanı ile mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Kazakistan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça yerine Kazakça konuşunca Rus heyeti şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Yargıtay-Anayasa Mahkemesi krizine MHP cephesinden dikkat çeken sözler
20:47 Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı
20:16 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Yargıtay ve AYM arasındaki krize ilk sözler
19:29 Yargıtay'dan açıklama var: Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca AYM'nin değil, tüm yargı organlarının görevidir
19:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
19:23 Cuma vakti camide gergin anlar! ''Atatürk'e neden dua okunmadı?'' dedi, ortalık karıştı
18:29 Özgür Özel'in ''meşruiyet'' sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki
18:25 CHP, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesinin iptali için AYM'ye başvurdu
17:44 Yargıtay, AYM'nin Atalay kararını neden tanımadı? Yargıtay Başkanı Akarca ''bireysel başvuru'' konusunu böyle değerlendirmişti
17:28 İsrail güçleri önce göç yolundaki sivilleri, sonra okulu hedef aldı: Çok sayıda ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 22:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça yerine Kazakça konuşunca Rus heyeti şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement