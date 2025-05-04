Kazakistan Halk Asamblesi'nin 30. Yılı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Halk Asamblesi'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü ile ilgili, "Türk soylu halklar ile birlikte pek çok etnik unsuru bağrına basan Kazak halkı ve devletinin destekleriyle bütün etnik guruplar kendi öz kültürlerini korumaktadırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Halk Asamblesi'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev tarafından Türkistan'ın merkezi ata vatanımız Kazakistan'da kurulan Halk Asamblesi'nin 30. kuruluş yıl dönümünün 34. oturumunda alınan kararların ve seçilen temsilcilerin kardeş ülke Kazakistan'ın birliğine, dirliğine, her alanda daha da yükselmesine vesile olmasını diliyorum. Türk soylu halklar ile birlikte pek çok etnik unsuru bağrına basan Kazak halkı ve devletinin destekleriyle bütün etnik gruplar kendi öz kültürlerini korumaktadırlar. Ahıska Türkü bir ailenin evladı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak ezelden er diye şanı çıkmış, boyun eğmeyen, güçlü Kazak kardeşlerime ve 1944 sürgünü Ahıskalı Türk ailenin evladı ve Kazakistan vatandaşı olan Rasul Ahmetov kardeşimi, Kazakistan Halkları Assamblesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendiren kardeş Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev'e saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - ANKARA