Kazakistan, Ukrayna'ya satılan uçak iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Politika

Kazakistan, Ukrayna'ya satılan uçak iddialarını yalanladı

Kazakistan ordusu ile çalışan devlete ait 'Kazspetseksport' Şirketi, orduya ait eski uçakların Ukrayna'ya satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışın yetkili kurumlar tarafından verilen ilgili lisanslara sahip şirketler arasında gerçekleştiği ve yabancı şirketlerin açık satışa katılmasına izin verilmediği belirtildi. Ayrıca, tüm uçakların ülkede parçalanarak yurt dışına ihraç edildiği ifade edildi.

29.04.2024 12:57
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Kazakistan ordusu ile çalışan devlete ait "Kazspetseksport" Şirketi, orduya ait eski uçakların Ukrayna'ya satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kazakistan'ın geçtiğimiz yıl 117 eski Sovyet dönemi savaş uçağını satışa çıkardığı ve bu uçakların Ukrayna'ya satıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. Kazakistan ordusu ile çalışan devlete ait "Kazspetseksport" Şirketi tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Zorunlu tasfiye şartlarıyla havacılık teçhizatlarının satışıyla ilgili tüm ihaleler, yetkili kurumlar tarafından verilen ilgili lisanslara sahip şirketler arasında ve yürürlükteki mevzuat gereği gerçekleşmiştir. Yabancı şirketlerin açık satışa katılmasına izin verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı. Teçhizatları yok etme sürecinin tamamen kontrol altında olduğu aktarılan açıklamada, satış anlaşmalarına uygun olarak tüm uçakların ülkede parçalanarak, yurt dışına ihraç edildiği kaydedildi.

Orduya ait 117 savaş uçağının açık artırmaya çıkarıldığını iddiası

Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanlığı geçen yıl kasımda yaptığı açıklamada, orduya ait 117 savaş uçağının satışa çıkarıldığını açıklamıştı. Açıklamada, bu savaş uçaklarının eskimesi nedeniyle artık kullanılamayacağı ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için imha edilmesi gerektiği belirtilmişti. Geçtiğimiz hafta ise, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Kazakistan'ın eski uçakları Ukrayna'ya sattığı iddia edilmişti. - ASTANA

Kaynak: İHA

Kazakistan, Ukrayna, Savunma, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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