Keçiören Belediye Başkanı Özarslan\'dan 19 Mayıs mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özarslan mesajında, "Hürriyet ve istikbal tutkunu bir milletin, kendini boyunduruğu altına almak isteyen yedi düvele meydan okuyuşunun ilk adımı, sarı saçlı deniz gözlü bir önderin Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yeniden yakışının 106. yıl dönümünde tüm Keçiörenli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Türk milleti, en zor zamanlarında ve yokluklarda dahi esarete boyun eğmeyen, özgürlük ve bağımsızlığını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi karakterine nakşetmiş büyük bir millettir. 19 Mayıs tarihi, bu nedenle tarihlerden bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının dönüm noktasıdır. Dünya milletlerine karşı Türk'ün hür ve özgür seslenişinin ilk sözü "19 Mayıs" olmuştur.Bu duygularla, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve toprağımızı vatan kılan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA