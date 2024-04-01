31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'nın Keçiören ilçesindeki seçimi yüzde 47.79 ile CHP'nin adayı Mesut Özarslan kazandı.
Keçiören'i CHP'nin almasıyla birlikte belediye binasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un başkanlığını yürüttüğü belediye binasına asılan dev afişi indirildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Ankara seçiminde Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan Turgut Altınok posterinin alkış ve ıslıklar eşliğinde indirildiği görüldü.
Son Dakika › Politika › Keçiören Belediyesi CHP'ye geçti, Turgut Altınok'un dev afişi indirildi - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen istihbarat ve terörle mücadele operasyonunda, saldırı için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi yakalandı. Orta Asya kökenli olan hücre üyelerinin barındıkları evde jandarma üniforması, polis yeleği, araç çakar tertibatı, polis şapkası, araç telsizi, bıçak ve silah kılıfı ile eylem talimatı içeren dijital malzeme bulundu. Operasyon sonucunda ileri aşamaya gelmiş bir saldırı planının engellendiği belirtildi.
Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 347 bin 340 makaron, 964 kilogram tütün, 30 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kulaklık ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
31 Mart seçim sonuçlarındaki başarısızlığın ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ederken, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti. Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise Akşener'in kurultay kararı aldığını iddia etmişti. Akşener'in bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 oy oranıyla seçildi. CHP 6 ilçe, AK Parti 9 ilçe, İYİ Parti ise 2 ilçede ipi göğüsledi.
Yerel seçimler öncesi yapılan anketlerde en yakın sonuçları paylaşan anket şirketleri belirlendi. Aksoy Araştırma, BETİMAR ve AREA Araştırma, seçim sonuçlarına en yakın tahminleri yaparak güvenilirliklerini kanıtladılar.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında polisin zırhlı aracı devrildi ve 5 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polisler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.
Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu. AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle; Aşkale Şenol Polat - AK Parti, Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP, Hınıs Serdal Şardan- AK Parti, Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti, İspir Ahmet Coşkun - MHP, Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti, Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti, Oltu Adem Çelebi - AK Parti, Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti, Şenkaya Görbil Özcan - CHP, Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti, Tortum Muammer Yiğider - AK Parti, Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti, Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP, Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti, Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi. Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM
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