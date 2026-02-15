Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı - Son Dakika
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

15.02.2026 23:29
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası, bir vatandaşın ilginç ''adak'' eylemine sahne oldu. İstifa kararını sevinçle karşılayan Nurettin Bahadır isimli vatandaş, daha önce bu konuda adakta bulunduğunu belirterek sokakta lokma dağıttı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ınCHP'den istifa etmesi, alışılagelmişin dışında bir bireysel kutlamaya sahne oldu.

"ADAK ADAMIŞTIM"

Nurettin Bahadır isimli bir vatandaş, Özarslan'ın istifa kararından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek sokakta vatandaşlara lokma dağıttı. Bahadır, bu kararın ardından daha önce adadığı adağı yerine getirdiğini şu sözlerle ifade etti:

"Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmiş olmasından büyük mutluluk duydum. Daha önce bu konuda adakta bulunmuştum. Bugün de verdiğim sözü yerine getirmek için bu lokmayı döktürüyorum. Lokmalarımız kabul olsun."

Bahadır şöyle konuştu: "Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Başkan aday olduğunda, CHP'den aday olduğunda ben kendisine oy vermedim. Baktım ki ortama, güzel çalışmalar var; Bağlum'a bakıyorum, Keçiören'e, Etlik civarına bakıyorum, her tarafta çalışmalar çok güzel.

Kendi kendime ahdettim ve dua ettim. Dedim ki; 'Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsa bu adam, ben bu adama ahdettim, lokma döktüreceğim' diye. Ve de baktım ileriki süreçte duydum ki, Keçiören Belediye Başkanlığı'nda CHP'den ayrıldığını duyduğum için de lokma tatlısını döktüreceğime söz verdiğim için, ahdim olduğu için onu yapmaktayım."

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

X platformunda paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:

Destekleyenler eylemi samimi ve bireysel bir siyasi tepki olarak görürken, eleştirenler Siyasi bir kararın bu şekilde "kutlanmasını" etik bulmadıklarını dile getirdi.

