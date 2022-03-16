KEFEK kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, " EKPSS'de 2012 yılındaki başvuruların yüzde 25'i kadın iken bu yılki başvurularda kadın oranı yüzde 32'ye yükselmiştir. Bu sonuç Bakanlığımız çalışmalarının meyvesini vermeye başladığının göstergesidir." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. Yıldırım, Bakanlığın, engelli bireylerin eğitime, istihdama ve sosyal yaşama katılımlarında insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımı benimsediğini söyledi. Bu kapsamda yürütülen hizmetlerde engelli bireylerin eşit koşullarda haklarını kullanabilmeleri için çalışmaları geliştirme amacında olduklarının altını çizen Yıldırım, "Hizmetlerimizi yürütürken sivil toplum kuruluşları ve sosyal taraflarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini almaya önem veriyoruz." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 engelsiz vizyon belgesinin içermeci ve erişebilir toplum, hakların korunması ve adalet, sağlık ve iyilik hali, kapsayıcı eğitim, ekonomik güvence, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar ile uygulama ve izleme olmak üzere 8 başlık çerçevesinde 31 hedef ve 111 eylemden oluştuğunu belirtti. Buradaki "ekonomik güvence başlığının", kadın istihdamı açısından önemli olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyada kadın istihdamı, erkek istihdamla kıyasla daha düşük bir orandadır. Gelişmiş batı toplumlarında işgücü piyasasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için alınan tedbirler, önemli gelişmeleri beraberinde getirmiş ancak buna rağmen kadın istihdamı erkek istihdamının oldukça gerisinde kalmıştır. Genel olarak istihdamda yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, engelli bireylerde daha da keskin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Verilere göre engelli erkek istihdamı engelli kadın istihdamının neredeyse 3 katıdır. Engelli kadınların istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatında daha fazla yer ve edinmeleri ve böylece toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının sağlanması için bir dizi özel tedbirin gözetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. EKPSS'de 2012 yılındaki başvuruların yüzde 25'i kadın iken bu yılki başvurularda kadın oranı yüzde 32'ye yükselmiştir. Bu da nitelikli kadın istihdamının giderek arttığının bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç Bakanlığımız çalışmalarının meyvesini vermeye başladığının göstergesidir."

"Gündüz yaşam merkezlerimizi önemsiyoruz"

Faik Yıldırım, engelli bireylere yönelik toplum temelli hizmetler kapsamında evde bakıma destek, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi projeler yürüttüklerini söyledi. Bunun birey odaklı bir hizmet anlayışını geliştirmekte olduğunu anlatan Yıldırım, 2002 yılında 7 olan gündüz yaşam merkezlerini 128'e ulaştırdıklarını, burada engelli ya da yaşlısı olan ailelere bir nefes aldırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gündüz yaşam merkezleri ile evlerinden alınan engelli ve yaşlılara sanat ve spor faaliyetlerinin yanı sıra iş uğraş terapileri ile toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım, "Böylelikle bakım yükünü alan kadın ya da bakıcı bir nefes alarak ister alışverişe, ister hastaneye gidebilir. İsterse istihdama katılabilir. Bu anlamda da istihdamın olumlu olarak etkileneceğini öngörüyoruz. Bu manada biz gündüz yaşam merkezlerimizde önemsiyoruz ve yaygınlaştıracağız." dedi.

"Bir daha ki atama töreninde mevcut kotanın üzerine çıkılmış olunacak"

Faik Yıldırım, kamu kurumlarında engelli memur çalıştırma kotasının yüzde 3 olduğunu, şu an engelli statüsünde çalışan memur sayısının 66 bini geçtiğini söyledi. Yaklaşık 61 bin kişinin kota dahilinde, 5 bin engellinin ise kota fazlası çalıştığının altını çizen Yıldırım, "Mevcut kotada son bin, 2 bin rakamı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız, en son atama töreninde 4B statüsünde çalışan 12 bin memurun da kotaya dahil edilerek yeni bir istihdamın da müjdesini vermişti. Bu müjdeyle birlikte bir daha ki atama töreninde mevcut kotanın üzerine çıkılmış olacak." diye konuştu.