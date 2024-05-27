Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Partisinin zorlamasıyla Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi" ifadelerini kullandı.

27.05.2024 21:42
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CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde partisi tarafından zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mağlup ayrıldığı 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

"'İLLA SEN ADAY OL' DİYEN ARKADAŞLAR DÖNÜP TAM TERSİNİ YAPTI"

Zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44'TE KALMIŞTI

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 44,88'ini alarak 2. olmuştu. En yakın rakibi Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 49,52 oy alarak seçimlerden zaferle çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: \'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol\' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ZAFER YILDIZ: Dedeyi fena satmışlar:) 10 0 Yanıtla
  • mutlu kulçabay: Partili Cumhurbaşkanı olmaz diyordun... 4 0 Yanıtla
  • Salih Doğan: Tayyibe çalıştı, diskalifiye oldu. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı - Son Dakika
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