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Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var

05.11.2021 21:52

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kağıt atık toplayıcıları, atık toplama ve ayırma faaliyeti depo sahipleri ile makamında görüşmesine övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, atık toplama, ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya gelmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldik" ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu paylaşımı alıntılayarak Vali Yerlikaya'yı tebrik etti.

"BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Kılıçdaroğlu, Vali Yerlikaya'nın paylaşımına, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya övgü: Başımızın üstünde yeri var
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var - Son Dakika
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