Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Haber Global ekranlarında yayımlanan "Az Önce Konuştum"a katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ittifak uygun görürse" aday olabileceğinin sinyalini vermiş, Millet İttifakı'nın adayı olarak adı yeniden ön plana çıkmıştı.

"KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖREBİLİYORUM"

Adaylık tartışmalarına her geçen gün yeni bir isim eklenirken, CHP'li üst düzey bir yetkili adının gizli kalması koşuluyla Diken'den Altan Sancar'a konuştu. "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak mı?" sorusunu yanıtlayan yetkili isim "İttifak isterse neden olmasın?" dedi ve ekledi "Ben, Kılıçdaroğlu'nu artık aday olarak görebiliyorum."

"TÜM GENEL BAŞKANLARIN ADAY OLMA HAKKI VAR"

Yetkili ismin yaptığı açıklamayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Paçacı "Biz her siyasi partinin genel başkanının aday olma hakkı olduğunu düşünüyor ve buna saygı gösteriyoruz. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın paydaşları tarafından ortak bir masa etrafında toplanılarak belirlenecek. Önceden aday adayları tabii ki olabilir, herkesin kendi takdiri. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ya da Genel Başkanları tarafından belirlenecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı.

"İSİMLERE DEĞİL İLKELERE BAKIYORUZ"

Adaylık konusunda isimlerin tartışılmasını değerlendiren Paçacı; "Biz İYİ Parti olarak isimler üzerinde değil, ilkeler üzerinde değerlendirme yapıyoruz. O ilkeleri de hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Genel Başkanımız Meral Akşener zaten açıkladı. Bizim ilkelerimize göre adayın seçilebilecek olması, tarafsız kalabilmesi, devleti ve yönetimi bilmesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını sürdürebilecek nitelikte biri olması gerekiyor. Biz böyle birinin aday olmasını istiyoruz. Bu ilkelere uyan bir adayı da Millet İttifakı'nı oluşturan paydaşlar ortak olarak tespit edecek" değerlendirmesini yaptı.

"TÜM PARTİLER ŞU AN İLKELER ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLAMIŞ DURUMDA"

Paçacı, Millet İttifakı'nın belirlediği ilkelerin Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal tarafından her defasında tekrarlandığını dile getirerek "Tüm partiler şu an ilkeler üzerinde mutabakat sağlamış durumda" dedi.