Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıl içinde partiye katılan 85 bininci yeni kadın üyeyi makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Dilek Doğan'a CHP rozeti taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Tekirdağ'dan katılan 85 bininci yeni kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve Kapaklı İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Bilge eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni kadın üye Doğan, şunları söyledi:

"Hayatımda ilk defa Ankara'ya geldim. Sizin yanınıza gelmeden önce Anıtkabir'i ziyaret etmenin onurunu yaşadım. Annem hasta olduğu için emekliye ayrıldım ve ona bakıyordum, iki yıldır ilk defa, yaşadığım ilçe olan Kapaklı'nın dışına çıktım" dedi. Doğan örgütlenme süresi ile ilgili de, "Partiye her zaman bir sempatim vardı, oy verirdim. İlçemizde yürütülen örgütlenme faaliyetlerinden etkilendim. Parti üyesi olmaktan korkmamam gerektiğine ikna oldum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan hep birlikte çıkacağımıza olan inancımla parti üyesi oldum."

KILIÇDAROĞLU: "OYUMUZUN DÜŞÜK OLDUĞU YERLERE ODAKLANIN"

Yeni kadın üyeyi dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na; "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" talimatını verdi.

NAZLIAKA: "İKTİDARI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK"

Nazlıaka ise iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlatmak için Ankara'nın bütün ilçelerinde saha çalışması yaptıklarını söyledi. Nazlıaka, "81 ilde YaşamHak otobüsümüzle yürüttüğümüz çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çalmadığımız kapı kalmayana kadar Aile Destekleri Sigortası'nı anlatmaya devam edeceğiz. Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar, en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AKP'ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek" dedi.