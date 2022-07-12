Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı

12.07.2022 09:36
Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıl içinde partiye katılan 85 bininci yeni kadın üyeyi makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Dilek Doğan’a CHP rozeti taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yıl içinde partiye katılan 85 bininci yeni kadın üyeyi makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Dilek Doğan'a CHP rozeti taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Tekirdağ'dan katılan 85 bininci yeni kadın üye Dilek Doğan'ı makamında kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve Kapaklı İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Bilge eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni kadın üye Doğan, şunları söyledi:

"Hayatımda ilk defa Ankara'ya geldim. Sizin yanınıza gelmeden önce Anıtkabir'i ziyaret etmenin onurunu yaşadım. Annem hasta olduğu için emekliye ayrıldım ve ona bakıyordum, iki yıldır ilk defa, yaşadığım ilçe olan Kapaklı'nın dışına çıktım" dedi. Doğan örgütlenme süresi ile ilgili de, "Partiye her zaman bir sempatim vardı, oy verirdim. İlçemizde yürütülen örgütlenme faaliyetlerinden etkilendim. Parti üyesi olmaktan korkmamam gerektiğine ikna oldum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan hep birlikte çıkacağımıza olan inancımla parti üyesi oldum."

KILIÇDAROĞLU: "OYUMUZUN DÜŞÜK OLDUĞU YERLERE ODAKLANIN"

Yeni kadın üyeyi dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'na; "Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz; ev kadınlarını örgütlemek" talimatını verdi.

NAZLIAKA: "İKTİDARI KADINLAR DEĞİŞTİRECEK"

Nazlıaka ise iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeleri anlatmak için Ankara'nın bütün ilçelerinde saha çalışması yaptıklarını söyledi. Nazlıaka, "81 ilde YaşamHak otobüsümüzle yürüttüğümüz çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çalmadığımız kapı kalmayana kadar Aile Destekleri Sigortası'nı anlatmaya devam edeceğiz. Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar, en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AKP'ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek" dedi.

YORUMLAR
500
SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: '85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik' İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa: '85 Noktada Taşkın Riskine Son Verdik'
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:59:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Son Bir Yılda Partiye Katılan 85 Bininci Yeni Kadın Üyeye CHP Rozeti Taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement