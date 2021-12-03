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Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun

03.12.2021 10:14

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirten CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak TÜİK'ten randevu istediğini ancak alamadığını belirtti.

SAAT 11.00'DA TÜİK'E GİDİYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara binasına gideceğini söyledi. CHP lideri, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun


SON DÖNEMDE ELEŞTİRİYORLARDI

Cumhuriyet Halk Partisi üst yöneticileri ve milletvekilleri, ekonomideki gelişmelerin ardından verdiği rakamların doğru olmadığı iddiasıyla TÜİK'e yönelik eleştiride bulunuyordu. CHP'den kurumla ilgili sık sık açıklama yapılıyordu.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Diğer yandan TÜİK bugün, kasım ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken, yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun

Türkiye İstatistik Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun - Son Dakika
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