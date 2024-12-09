Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dünürü Orhan Nadir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dünürü Orhan Nadir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dünürü Orhan Nadir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünürü Orhan Nadir, Antalya'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. 82 yaşında yaşamını yitiren Nadir için ailesi ve çok sayıda CHP'li katıldı.

09.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:23
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünürü Orhan Nadir, Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Ziraat Mühendisi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazıyla defnedilen Nadir'in acılı ailesine, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da destek oldu.

Nadir'in toprağa verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çok sayıda CHP'li ve Nadir ailesinin yakınları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dünürü Orhan Nadir Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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