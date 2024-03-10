Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "İbadet, rahmet ve sabır ayı olan bu mübarek Ramazan ayında; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını, yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında kabul edilmesini ve başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı - Son Dakika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tokat'ta düzenlenen bir toplantıda partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Babacan, Tokat'ın sorunlarına işaret ederek, saldırgan sokak hayvanları sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ekonomiye de değinen Babacan, çiftçiye ve hayvancılığa destek verilmeden gıda enflasyonunun düşürülemeyeceğini vurguladı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik'in 11 belediyeden oluştuğunu ve sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi olduğunu belirtti. Yaman, vatandaşların kendilerine 7/24 ulaşabileceğini ve mahallelerdeki sorunları bizzat görüşerek çözeceklerini söyledi. Ayrıca, gençlere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacağını ve akıllı durakların sayısının artırılacağını da vurguladı. Yaman, su depolarının doluluk oranını kontrol ettiklerini ve alternatif su kaynakları üzerinde çalışacaklarını ifade etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fatih'te düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Perinçek, ramazanın insanların nefsini dizginleme ve bencillikten vazgeçme ayı olduğunu söyledi. Ayrıca, siyasetteki yalanlar ve vaatler konusunda da açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de genel başkan sayısının sürekli arttığını belirterek, CHP'nin DEM Parti gibi 'eş başkanlık' modeline geçtiğini söyledi. Çelik, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, muhalefetin birbirine düştüğünü ve koltuk kavgası yaptığını ifade etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Korosu'nun Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserini izledi. Altınok, koronun kurucularından Azerbaycanlı şarkıcı Azerin'e teşekkür etti ve Türk dünyasını gezerek konserler vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Filistin'deki zulme dikkat çeken Altınok, Keçiören'in hayata geçirdiği eserlerin izini her sokağında görmek mümkün olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında halka hitap ederek, önceki dönemlerde CHP'den seçilerek Edirne Belediye Başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi'nin CHP'deki oyları bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia etti.
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