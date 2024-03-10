Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, bu mübarek ayda yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını, yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında kabul edilmesini ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diledi.

10.03.2024 21:13  Güncelleme: 21:18
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İbadet, rahmet ve sabır ayı olan bu mübarek Ramazan ayında; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını, yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında kabul edilmesini ve başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan ayı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı - Son Dakika

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