Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İbadet, rahmet ve sabır ayı olan bu mübarek Ramazan ayında; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını, yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında kabul edilmesini ve başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.