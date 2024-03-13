Kemer Belediye Başkanı, Karayer mevkisindeki imar planı düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Politika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçe merkezindeki Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili, "Ne belediye ile ne de hazine ile hisselenmeden nasıl bir çözüm buluruz diye etap-etap tekrar değerlendirerek kimse ile hissedar olmadan bu planların çözümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer ilçe merkezinde bulunan Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Topaloğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, Belediye Meclis üyeleri ve belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı. Başkan Topaloğlu, "İmar planının başlangıcından bugüne kadar gelişini çok kısa ve net elimizde resmi belgelerle çalışma arkadaşlarımız size açıklayacaklar. Son olarak da biz açıklamamızı yapacağız" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise olayların gelişiminin resmi belgelerini isteyen vatandaşlara verebileceklerini belirterek, "Bu planların 1996 yılından itibaren resmi sürecini, resmi belge ve mahkeme kayıtları ile arkadaşımız sizlere anlattı. Birazdan bu resmi belgeleri de isteyen arkadaşlarımıza vereceğiz. Sizlerin itirazlarını aldık. Biz sizlerin, ne belediye ile ne de hazine ile hisselenmeden nasıl bir çözüm buluruz diye etap-etap tekrar değerlendirerek kimse ile hissedar olmadan bu planların çözümünü gerçekleştireceğiz. Konunun özü budur" dedi.

"Etap etap yapacağız"

Bir vatandaşın 27 yıl önce yapılan bir çalışmanın sonuçlarını yaşadıklarını belirterek, "Hazine ile muhatap olmak istemiyoruz. Eskisi gibi aynı şekilde olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Topaloğlu, eskiden olduğu düzende devam edebilmesi için uygulamayı etap-etap yapacaklarını söyledi.

"Kimse mağdur olmasın"

Ana hedeflerinin vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek olduğunun da altını çizen Başkan Topaloğlu, "Zaten arkadaşlarımız itirazları değerlendirsinler diye askıda tutmaya devam ettik. Sizlerin yerine ben de kendimi koyuyorum ve kimsenin mağdur olmasını istemiyorum" dedi. - ANTALYA