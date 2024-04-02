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Kemer Belediye Meclisi'nin Yeni Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

Kemer Belediye Meclisi'nin Yeni Üyeleri Belli Oldu

Kemer Belediye Meclisi\'nin Yeni Üyeleri Belli Oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Kemer Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri belli oldu. CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Necati Topaloğlu seçimi kazandı.

02.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:34
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Kemer Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri belli oldu.

Kemer'de CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Necati Topaloğlu seçimi kazanırken, CHP meclis üyesi adaylarından 7 asil, 2 de kontenjan olmak üzere 9 isim, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adaylarından ise 6 isim Kemer Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri oldu.

Meclis üyeleri ise şu şekilde oluştu: CHP; Mustafa Bilici, Mehmet Akın, Emin Gül, Ali Rıza Akar, Hüseyin Çelik, Sezayi Cansın Efir, Sema Özdemir.

Kontenjan; Semih Top, Mustafa Çelik.

Cumhur İttifakı; Bülent Güllü, Hüseyin Sek, Bayram Karamanlar, Timur Zabitoğlu, Kenan Kar, Kadriye Şimşek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemer Belediye Meclisi'nin Yeni Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika

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