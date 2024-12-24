Kemer Belediyesi Meteoroloji Uyarısı Üzerine Teyakkuza Geçti - Son Dakika
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Politika

Kemer Belediyesi Meteoroloji Uyarısı Üzerine Teyakkuza Geçti

Kemer Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine ilçe genelinde olası sel, su baskını, dolu, yıldırım ve fırtınaya karşı önlemler alarak tüm birimleri ile teyakkuza geçti.

24.12.2024 10:11
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Kemer Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı sonrası ilçe genelinde teyakkuza geçerek dün akşam saatlerinden itibaren tüm tedbirleri aldı.

Kemer Belediyesi, tüm birimleri ile yaşanabilecek herhangi bir sel, su baskını, dolu, yıldırım ve fırtınaya karşı teyakkuza geçti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Meteoroloji'den Antalya için yapılan uyarıları göz önünde bulundurarak teyakkuz halindeyiz ve Kemer Belediyesi olarak olumsuz bir duruma karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan acil durumlar haricinde dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemer Belediyesi Meteoroloji Uyarısı Üzerine Teyakkuza Geçti - Son Dakika

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