Kemer’de Elektrik Altyapı Çalışmalarının Ardından Asfaltlama Yapılıyor

Kemer 'de elektrik altyapı çalışmalarının ardından yollan Belediye tarafından asfaltlanıyor. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin ilçe genelinde yürüttüğü elektrik altyapı yenileme çalışmalarının ardından belediye tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceledi. Yeni Mahalle Derviş Eroğlu Caddesi ve hastane önündeki çalışmaları yerinde gören Topaloğlu, belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarına dair bilgi aldı.

Asfaltlama işlemlerinin sürdüğü Dörtyol Bulvarı'nda açıklama yapan Başkan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki çalışmalar, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yaptığı elektrik kabloları yenileme çalışmaları. Eğer biz bu yatırımı yapmazsak en az 30, 40 gün elektriksiz kalabileceğimizi ifade etmiştik. Çünkü artık kabloların Kemer'in elektrik yükünü kaldırmadığı belirtilmişti. Mecburen bu çalışma yapıldı. Kendimiz de bizzat takip ediyoruz. AEDAŞ'ın kabloları döşediği yerlere biz de asfalt çalışmasını hızla yaparak vatandaşımızı mağduriyetten kurtarıyoruz. Kemer Belediye personelimiz var gücüyle çalışıyor ve çalışmaları tamamlıyoruz. Hastanenin önünde devam eden çalışma da tamamlanıyor." - ANTALYA