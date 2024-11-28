Kemer'de Ücretsiz Öğrenci Servisleri Denetim Altında - Son Dakika
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Politika

Kemer'de Ücretsiz Öğrenci Servisleri Denetim Altında

Kemer\'de Ücretsiz Öğrenci Servisleri Denetim Altında

Kemer Belediyesi, C plakalı servislerle ücretsiz taşınan 1400 lise öğrencisinin taşıma hizmetlerini denetlemeye başladı. Denetimlerde kurallara uymayan şoförlere uyarıda bulunulurken, kurallara uyanlara teşekkür edildi.

28.11.2024 10:56  Güncelleme: 11:06
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Antalya'da Kemer Belediyesi, C plakalı servislerle ücretsiz taşıdığı lise öğrencilerinin servislerinde denetim yaptı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesi'nde ücretsiz servis imkanından yararlanan 1400 lise öğrencisini taşıyan C plakalı araçların denetimine başladı. Denetimler kapsamında kurallara uymayan şoförlere gerekli uyarılarda bulunulurken, kurallara uyan şoförlere ise teşekkür edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Baytekin, yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için sürekli sahada olacaklarını söyledi. Ücretsiz servis imkanından yararlanan öğrenciler, evlerinden alınıp okula, okuldan Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'na kursun ardından evlerine güvenle bırakılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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