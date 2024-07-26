Kepez Belediye Başkanı Deprem Master Planı çalışmalarını inceledi

Politika

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 650 bine yakın nüfusa sahip Kepez ilçesi için hayati önem taşıyan Deprem Master Planı çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekibine destek verdi. Yapı Stok envanter çalışmalarının hayati önem arz ettiğine değinen Başkan Kocagöz, "Daha güvenli bir Kepez için çalışıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen Deprem Master Planı kapsamında, Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yapı stoğu envanter çalışmaları hızla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, hayati önem taşıyan bu çalışmaları yerinde inceleyerek, ekibine destek verdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yapı stok envanteri çalışmaları gerçekleştiren ekibi ziyaret eden Başkan Kocagöz, yaptıkları çalışmanın Kepez halkı için hayati değer taşıdığına vurgu yaparak, ekibine teşekkür etti.

"Kepez, deprem riskine karşı geliştiriliyor"

Başkan Kocagöz, "Antalya bir deprem şehri ve bu nedenle Deprem Master Planı gerçekten çok önemli ve değerli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in öncülüğünde başlatılan bu plan, bütün ilçelerde uygulanmaya başlamıştı. Ancak Kepez'in bu sürece dahil olmadığını gördük. Bu yüzden son dört aydır hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Diğer ilçelerdeki master planı çalışmaları 1.5 yıl önce başlamıştı, biz de bu dört ay içinde onlara yetişmeye ve Antalya'mız için en iyi sonucu sağlamaya kararlıyız" dedi. Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalarda, arşiv kayıtlarından, ruhsat, zemin etüt ve statik projelerden elde edilen veriler kullanılarak Kepez ilçesi için deprem risk analizine esas veriler toplanıyor. Bu çalışmalar; Kepez'de deprem riskine karşı daha güvenli bir şehir inşa edebilmek için gerçekleştiriliyor. - ANTALYA