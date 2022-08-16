Tütüncü, AK Parti'nin çoban ateşinin yaktığı Söbüce Yaylası'nda - Son Dakika
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Tütüncü, AK Parti'nin çoban ateşinin yaktığı Söbüce Yaylası'nda

16.08.2022 11:39
Tütüncü, AK Parti'nin çoban ateşinin yaktığı Söbüce Yaylası'nda

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'nin çoban ateşini yaktığı 2 bin 100 metre yükseklikteki Korkuteli'nin Söbüce Yaylasına çıkarak, hemşehrileriyle kucaklaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'nin çoban ateşini yaktığı 2 bin 100 metre yükseklikteki Korkuteli'nin Söbüce Yaylasına çıkarak, hemşehrileriyle kucaklaştı.

AK Parti'nin Kuruluşunun 21. yıl döneminde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korkuteli'nin Söbüce Yaylasına çıktı. Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'nin çoban ateşini yaktığı 2 bin 100 metre yükseklikteki Korkuteli'nin Söbüce Yaylasında hemşehrileri ile bir araya geldi. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Söbüce Yaylasında hemşehrileriyle kucaklaştı, 21 yıl önceki hatıralar tazelendi. AK Parti'nin bu yıl 21. doğum günü olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Hikayenin başladığı noktadayız. Korkuteli'nin Söbüce Yaylasındayız. 2001'in AK Partiyi var ettiği günlerde Cumhurbaşkanımız geldiği ve o çoban ateşini yaktığı o ilk programı hatırlamaya ve dostlarla birlikte olmaya tazelemeye geldik." dedi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve meclis üyelerinin katıldığı buluşmada konuşan Başkan Tütüncü, "Bugün burada sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Hikayenin başladığı ilk yerde tekrar bir 14 Ağustos'ta sizlerle olmak büyük bir mutluluk vesilesi Bizlere ev sahipliği yapan sevgili muhtarımıza, Söbüce'nin güzel insanlarına ve sevgili Başköylü hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Korkuteli, AK Parti, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tütüncü, AK Parti'nin çoban ateşinin yaktığı Söbüce Yaylası'nda - Son Dakika

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