Tütüncü, Kepezli hemşehrileriyle Korkuteli'de bir araya geldi - Son Dakika
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Tütüncü, Kepezli hemşehrileriyle Korkuteli'de bir araya geldi

22.08.2022 13:10
Tütüncü, Kepezli hemşehrileriyle Korkuteli'de bir araya geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli hemşehrilerinin yaz mevsiminde yoğun olarak yaşadığı Korkuteli'nin Taşkesiği, Başpınar, Karabayır, Nebiler, Bahçeyaka, Tatlar, Kızılaliler ve Yukarı Karaman Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli hemşehrilerinin yaz mevsiminde yoğun olarak yaşadığı Korkuteli'nin Taşkesiği, Başpınar, Karabayır, Nebiler, Bahçeyaka, Tatlar, Kızılaliler ve Yukarı Karaman Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kepez'in mahallelerini karış karış gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yazlıklarda yaşayan hemşehrilerini de unutmuyor. Geçtiğimiz günlerde Varsaklıların yazın göç ettiği bin 500 metre yükseklikteki Varsak Yaylası'na çıkan Başkan Tütüncü, Korkuteli'deki Kepezli hemşehrilerini de unutmadı. Tütüncü, Kepezli hemşehrilerinin yaz mevsiminde yoğun olarak yaşadığı Korkuteli'nin Taşkesiği, Başpınar, Karabayır, Nebiler, Bahçeyaka, Tatlar, Kızılaliler ve Yukarı Karaman Mahallelerini ziyaret etti. Bu mahallelerdeki Kepezli hemşehrilerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi.

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Korkuteli'nde gün boyu gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili Başpınar (Yeleme) Köyü'nde bir açıklama yapan Tütüncü, "Güzel bir günü Korkuteli de, Kepezli hemşehrilerimizle beraber geçirdik. Yeleme köyünde de bu güzellikleri, bu anlamlı vakti paylaşmaktan, muhtarımızla, sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduk. Sizlerle Korkuteli'nde buluştuğumuz içinde kendimizi çok şanslı sayıyoruz. Yeleme'deki hemşehrilerimizin bir kısmının Antalya'da yaşadığını ve ağırlıklı olarak ta Kepez'de yaşadıklarını kabul edersek, Korkuteli'nin birçok köyünde olduğu gibi aslında o köylerin kışlık yeri Kepez. Bende kışın Kepez'de gördüğüm hemşehrilerimle kendi memleketimizde Korkuteli de yaz vesilesiyle bir araya gelmekten, buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hatırlarımızı büyütüyoruz, kardeşliğimizi dostluğumuzu derinleştiriyoruz, sevgimizi daha yükseklere taşıyoruz. Güzel bir vakti birlikte beraberce paylaşmış oluyoruz. Bizleri bugün sevgi dolu bir ortamda bağrınıza bastığınız için sizlere gönül borcumu ifade etmek isterim. Biz bütün imkanlarımızla AK Parti olarak, bu toprakların bir çocuğu olarak her zaman yanınızdayız. Birlikte beraber daha yapacağımız çok iş, yürüyeceğimiz çok yol var" dedi.

Tütüncü, konuşmasının sonunda pandemiden önce Yeleme köyüne verdikleri park alanı düzenlemesinin yapılacağını da sözlerine ekledi. Başkan Tütüncü'ye Korkuteli ziyaretlerinde AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar eşlik etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Başpınar, Antalya, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tütüncü, Kepezli hemşehrileriyle Korkuteli'de bir araya geldi - Son Dakika

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