Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Haşim İşcan Spor Kulübü Engin Uğurlu Futbol Akademisi\'ni ziyaret etti

Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Haşim İşcan Spor Kulübü Engin Uğurlu Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek, minik futbolcuları sevindirdi.

Başkan Mesut Kocagöz, seçim çalışmaları sırasında Zafer Mahallesi'nde Şehit Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak Parkı'ndaki Haşim İşcan Spor Kulübü Engin Uğurlu Futbol Akademisi'nde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek seçimden sonra da kendilerini ziyaret edeceğinin sözünü vermişti. Başkan Kocagöz, söz verdiği ziyareti gerçekleştirerek, çocukları mutlu etti. Antalyasporlu minik futbolcular da, sözünü yerine getiren Kocagöz'ü sevgi gösterisiyle karşıladı. Kocagöz, buluşmada çocuklarla sohbet etti, isteklerini dinledi ve futbol oynadı.

'Projelerimizi başlattık'

Kepezli çocukların yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Kocagöz, "Geçtiğimiz hafta, 'Bilim, kültür ve sağlık günleri' projemizi başlattık. Bu proje ile mobil araçlarla bilim, eğitim ve sağlık hizmetlerimizi vatandaşımızın ve çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Gezici bir kütüphane olan OKUBÜS'le çocuklarımızı kitapla buluşturuyoruz. Dokuma Park'ta yer alan Antalya Bilim Merkezi'mizi de mobil araçla mahallelerimizde çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

'Spor Şehri Kepez'

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik edecek projeler üreteceklerini belirterek, "Kepez Belediyespor Kulübümüzün yaz dönemi spor okullarıyla da çocuklarımızın yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçirmelerini sağlıyoruz. Kepezimiz için 7 başlık altında 107 projemiz var. Bu 7 başlığın en önemlisi de Spor Şehri Kepez'dir. Bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı. Futbol akademisinin sahibi ve antrenörü Engin Uğurlu'da ziyaretinden, çocuklara ve spora verdiği değerden dolayı Başkan Kocagöz'e teşekkür etti. - ANTALYA