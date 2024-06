Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Tahliye Olduktan Sonra Alkışlarla Karşılandı

Politika

Teleferik kazası davasında 58 gün tutuklu kalmasının ardından dün ilk duruşmada tahliye olan ANET'in eski Müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı girişinde meclis üyesi ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Meclis toplantısı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocagöz, "Parti ayrımı gözetmeksizin bütün insanların adalete özlemini gördüm, bu beni çok mutlu etti. Türk adaletine her zaman güvendim, böyle olacağını biliyordum" diye konuştu.

Büyükşehir meclis toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, alkışlar eşliğinde meclis salonuna girdi. Yüz maddenin görüşüldüğü toplantı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocagöz, grup sözcülerinin geçmiş olsun dileklerinden ve vatandaşların ilgisinden mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Kocagöz, "Çok mutlu oldum. Parti ayrımı gözetmeksizin bütün insanların adalete özlemini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Türk adaletine her zaman güvendim, böyle olacağını biliyordum. Çünkü seçim nedeniyle istifa etmiştim, dört buçuk ay sonra kaza oldu. O gece sabahlara kadar Vali Bey'le beraber kriz yönettik. Ertesi gün, sabahleyin savcı bey ifadeye çağırdığında çok şaşırmıştım. Farkında olmadan, tutuklandım. Ne yapalım, hayatta her şey var. Ama şunu gördüm, özgürlük gerçekten çok değerli. Hava gibi, su gibi çok değerli. Bir de sesinizi duyuramıyorsunuz, çaresiz hissediyorsunuz. Yani adaletin içerisinde adaletsizlik yaşıyorsunuz. Bunlar tabii insanları üzüyor. Ama sonuç olarak bu memleket bizim. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Gazetecilerin 'İlk hizmetiniz ne olacak" sorusu üzerine ise Kocagaz şöyle devam etti:

"Biz 105 tane proje yaptık. 2 ay gecikmeli başlıyoruz biz bu işe. İnşallah şimdi bir de bayram geldi, ikinci bayram geldi. Biz meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber 650 bin kişiye verdiğimiz sözü tutacağız. Türkiye'de örnek bir belediyecilik yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. İlk değil, çok eş zamanlı, çok proje yapacağız. Çok yakında göreceksiniz." - ANTALYA