Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Zafer Mahallesi\'ndeki Park ve Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Politika

Zafer Mahallesi'ndeki park, yol ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepez'de icraat zamanı. Hemşehrilerim rahat olsunlar; hak ettikleri hizmetleri yapmaya başladık" dedi.

Başkan Mesut Kocagöz, belediyenin yatırımcı birimlerinin yapacağı hizmetlerle mahallelerde değişimi ve dönüşümü başlatacaklarını açıklamıştı. Kepez'deki değişim ve dönüşüm hamlesi sathi asfalt sezonu açılışıyla Aydoğmuş Mahallesi'nde başladı. Değişim kapsamında başlatılan hizmet seferberliğinin ikinci durağı ise Dokuma semtindeki Zafer Mahallesi oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallenin ulaşım yükünü taşıyan Mustafa Pehlivanoğlu Caddesi ile Necdet Adalı Caddesi'nde temizlik çalışması yaptı. Caddeler suyla yıkanırken, çöp konteynerleri de ilaçlamayla kirlerden arındırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise caddelerin, trafik güvenliğini düzenleyen yol çizgilerini yeniledi, bordür taşlarını boyadı.

Mahallenin en büyük parkı değişimi yaşadı

Mahallenin en büyük yeşil alanı da çalışmalar kapsamında değişimi yaşadı. Mustafa Pehlivanoğlu Caddesi ile Necdet Adalı Caddesi üzerinde bulunan 19 bin 464 metrekare büyüklüğündeki parkın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapım ekipleri, oturma mobilyaları, oyun alanları, bitki örtüsü ve zemininde bozulmaların olduğu parkta, geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yaptı. Zarar gören banklar, dörtlü piknik masaları sökülerek, yerlerine yenileri konuldu. Kamelya, bank ve masaların zarar gören bölümlerinde lokal onarımlar yapıldı. Çimler biçilirken, ağaçların uzayan dalları budandı. Parkın zaman içerisinde topraklaşan bölümlerine yeniden çim tohumu atıldı. Oturma mobilyaları boyanan parkın, yürüyüş parkurunun zeminindeki bozulmalar da giderildi. Zarar gören bordür taşları, zemin travertenleri ve kilit taşları tamir edildi.

'Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Zafer Mahallesi'ne gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Başkan Mesut Kocagöz, Kepez halkının hizmetin en güzelini hak ettiğini söyledi. Seçim kampanyası döneminde 'Kepez'de değişimi ve dönüşümü' başlatacaklarının sözünü verdiğinihatırlatan Başkan Kocagöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimi kazandık. Şimdi icraat zamanı! Yargı sürecinden dolayı Kepez'e değişimi yaşatacak olan hizmetlerimizin yapımında iki ay kadar bir gecikme oldu. Bu gecikmeyi telafi edeceğiz. Kepez'de değişim başladı. Hemşehrilerim emin olsunlar, rahat olsunlar; hak ettikleri hizmetleri yapıyoruz. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, çalışanlarımız, muhtarlarımız birlikte çalışacağız ve Kepezi hak ettiği hizmetle buluşturacağız. Halkımız bize güvendi. Biz de vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız." - ANTALYA