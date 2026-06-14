Kocagöz'den promosyon müjdesi - Son Dakika
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Kocagöz'den promosyon müjdesi

Kocagöz\'den promosyon müjdesi
14.06.2026 12:02  Güncelleme: 12:12
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kent Ekmek personeliyle bir araya gelerek banka promosyonu müjdesi verdi. Çalışanların emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Kocagöz, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Kent Ekmek'te görev yapan personele banka promosyonu müjdesi verdi. Çalışanların alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Başkan Kocagöz, "Sizlerin kazandığı hakları belediye kasasına koymayız. O para sizlerin hakkıdır. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını eksiksiz alması en büyük önceliğimizdir" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Yeni Mahalle'de bulunan Bi'Dilim Kafe'de Kepez Kent Ekmek personeliyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kocagöz, personele göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmaları anlatarak, sorularını yanıtladı. İnsan odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yapan Başkan Kocagöz, çalışanlar arasında siyasi görüş ayrımı gözetmediklerini belirterek, "Bizim hayata bakışımızda önce insan vardır. Daha önce işe başlamış, şu partiliymiş diye bakmayız. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Sizin yaptığınız iş kutsal bir iştir. Kepez'e sunduğumuz hizmetlerde hepinizin emeği var. Sizler bizim için çok değerlisiniz" dedi.

Kent Ekmek'in sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Kocagöz, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Günlük yaklaşık 30 ila 35 bin ekmek üretildiğini belirten Kocagöz, "Ekmek halkımız için çok kutsaldır. Vatandaşlarımızın kaliteli ve ekonomik ekmeğe ulaşabilmesi gerekiyor. Bir kişi iki ekmek yerine üç ekmek alabiliyorsa biz görevimizi iyi yapmışız demektir. Burası kar amacı güden bir işletme değil, halkımıza hizmet eden bir üretim merkezidir" diye konuştu.

"Siyaset hizmet üretmektir"

Hizmet anlayışlarında "sen-ben" ayrımının olmadığını vurgulayan Başkan Kocagöz, belediyenin her kademesinde görev yapan çalışanların kendileri için aynı değerde olduğunu ifade etti. Siyasetin temel amacının hizmet üretmek olduğunu belirten Kocagöz, çocukların iyi insan olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Tasarruf ettik, çalıştık ve borçları ödedik"

Göreve geldiklerinde belediyenin mali tablosundaki borç yüküne de değinen Başkan Kocagöz, "Göreve geldiğimizde 1 milyar 226 milyon liralık bir borç vardı. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutamayacağını biliyorduk. Tasarruf ettik, verimli çalıştık, gelirlerimizi artırdık ve borçlarımızı ödedik. Seçim döneminde vaat ettiğimiz 105 projenin yarısını tamamladık. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Her hafta bir açılış veya temel atma gerçekleştiriyoruz. Her kuruşun halkın ve çocuklarımızın hakkı olduğunu düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

"Dayanışmayı büyüteceğiz"

Sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, ihtiyaç sahibi vatandaşların Kepez'de yalnız bırakılmayacağını belirterek, "Bizim olduğumuz yerde hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Çevrenizde ihtiyaç sahibi insanlar varsa bize bildirin. Bildirmezseniz bunun vebali sizlerin de. Hep birlikte dayanışmayı büyüteceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda çalışanlara banka promosyonu müjdesi veren Başkan Kocagöz, maaş ödemelerinin ardından promosyonun hesaplara yatırılacağını belirterek, "Sizlerin kazandığı hakları belediye kasasına koymayız. O para sizlerin hakkıdır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mesut Kocagöz, Politika, Ekonomi, Banka, Ekmek, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kocagöz'den promosyon müjdesi - Son Dakika

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