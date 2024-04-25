Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Getirildi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Getirildi

Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı, Başkan Vekilliğine CHP\'li Meclis Üyesi Getirildi

Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi. Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı ve Altekin, başkan vekili olarak seçildi.

25.04.2024 17:50  Güncelleme: 17:53
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Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından, Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri hazır bulundu.

Koçnebioğulları, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Kocagöz'ün 2023'te tüm görevlerinden istifa ederek adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

Kocagöz'ün teleferik kazasının ardından savcılık tarafından çağırıldığını belirten Koçnebioğulları, "Başkanımız o tarihten bu tarihe tutuklu. İlk toplantımızı 8 Nisan'da yapıp komisyonları belirlemiştik. İkinci toplantımızı plan bütçe komisyonuna gönderilmek üzere 100 milyonluk bir borçlanma ve Kepez Belediyesi hesaplarındaki blokeleri kaldırmak için yapacaktık. Ama maalesef ikinci toplantıyı Valilik çağrısıyla belediye başkan vekili seçimi gündemiyle yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise olayın adli ve idari sürecinin devam ettiğini, bu noktada Türk adaletine sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi.

MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca da Kocagöz'ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından gündem görüşmesinde CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin'i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.

AK Partili meclis üyeleri yasa gereği gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine CHP ve AK Parti grubu arasında gizli oylamanın kabinde yapılıp yapılmaması yönünde kısa süreli polemik yaşandı.

AK Parti üyelerinin itirazının ardından yapılan gizli oylamada, 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.

İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.

Kocagöz'ün vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirebilmek için çalışacaklarını aktaran Altekin, "Meclis üyelerimizle birlikte maksimum çaba ve gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Meclis toplantısına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, CHP ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Tutuklandı, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Getirildi - Son Dakika

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