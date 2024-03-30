Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri, Yerel Seçimlerde Oy Kullanmak İsteyen Vatandaşlara Yardımcı Olacak

Politika

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.

Türkiye'nin en kapsamlı evde sağlık hizmetini veren Kepez Belediyesi, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen bakıma muhtaç vatandaşların hizmetinde olacak. Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar Kepez Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık ekiplerince engelli vatandaşlar engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olan vatandaşlarda ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacaklar. Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri oy kullanma işleminin ardından, engelli veya yaşlı olan vatandaşları tekrar evlerine ulaştıracak. Vatandaşlığın bir gereği olan oy kullanma işlemini gerçekleştirmek isteyen ancak fiziksel engelli, hasta ya da yaşlı olan vatandaşlar 0 242 338 11 22 ya da 0 242 316 07 08 iletişim hattını arayarak, bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecekler. - ANTALYA