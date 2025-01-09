Kepez Belediyesi'nden Başköy Mahallesi'ne Çifte Açılış - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi'nden Başköy Mahallesi'ne Çifte Açılış

Kepez Belediyesi\'nden Başköy Mahallesi\'ne Çifte Açılış

Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi'nde yeni hizmet binası ve çocuklara vaat edilen çim futbol sahasını hizmete açtı. Açılış törenine katılan Başkan Mesut Kocagöz, çocuklarla birlikte sahada ilk penaltı atışını gerçekleştirdi.

09.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:31
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Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi'nde yeni yıla çifte açılışla girdi, mahalleye kazandırılan hizmet binası ile seçim döneminde çocuklara söz verilen çim futbol sahası törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocuklarla beraber spor tesisine giderek çim sahanın ilk penaltı atışını yaptı.

Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi hizmet binası ve içinde çim futbol sahasının bulunduğu spor tesisini hizmete geçirdi. İl Özel İdaresi tarafından 1990'lı yıllarda yapılan ve kullanım ömrünü tamamladığı için yıkılan hizmet binasının yerine, içerisinde kütüphane, öğretmenler odası, muhtarlık ofisi ve aile hekimliği biriminin bulunduğu modern bir yapı inşa edildi. Yeni hizmet binası, Başköy Mahallesi'nin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Çocuklara verilen söz tutuldu

Başkan Mesut Kocagöz'ün seçim döneminde çocuklara verdiği çim futbol sahası sözü de yerine getirildi. 4 bin 165 metrekarelik alanda inşa edilen saha, 20x40 metre ebatlarında ve 800 metrekarelik çim oyun alanına sahip. Soyunma odaları, duş alanları ve yeşil çevre düzenlemesiyle dikkat çeken futbol sahası, bölgedeki gençler ve çocuklar için sporun merkezi olacak.

"Kepez'de değişim ve dönüşüm başlıyor"

Açılış töreninde konuşan Başkan Mesut Kocagöz, hizmet binası ve futbol sahasının Başköy'e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Biz, bu makamları çözüm makamı olarak görüyoruz. Beş buçuk ayda 458 milyon lira borç ödedik. Kepez, Türkiye'nin inşaat alanında en hareketli yerlerinden biri. Vatandaşlarımıza hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmet binası ve futbol sahası, Kepez'deki değişim ve dönüşümün sadece başlangıcı. Biz buraya derman olmaya geldik."

Coşkulu açılış ve ilk penaltı atışı

Törene CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından çocuklara futbol topu ve Kepezspor forması hediye eden Başkan Kocagöz, çocuklarla birlikte sahaya giderek ilk penaltı atışını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi'nden Başköy Mahallesi'ne Çifte Açılış - Son Dakika

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