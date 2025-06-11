Kepez Belediyesi\'nden Ferdi Zeyrek\'e Vefa

Kepez Belediyesi, evinde kapıldığı elektrik akımı sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, "Unutmayacağız" yazılı fotoğraflı pankartını hizmet binasına asarak bir vefa örneği sergiledi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Ferdi Zeyrek'in ismini Kepez'de en güzel yerde yaşatacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (48), geçtiğimiz günlerde evinde elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Antalya Kepez Belediyesi, son yolculuğuna uğurlanan Manisa'nın çok sevilen belediye başkanına anlamlı bir vefa göstergesinde bulundu. Zeyrek'in anısına, hizmet binasına asılan dev bir pankartta "Ferdi Zeyrek - Unutmayacağız!" ifadeleri yer aldı. Zeyrek'in fotoğrafının da bulunduğu pankart, hem vatandaşları hem de belediye çalışanlarını duygulandırdı.

"Erken veda hepimizi üzdü"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Ferdi Başkan, halkın içinden gelen, samimi ve çalışkan bir yerel yöneticiydi. Erken vedası hepimizi derinden üzdü. Onun değerlerine, mücadele ruhuna ve halkla kurduğu gönül bağına, son yolculuğuna uğurlarken bir kez daha tanıklık ettik. Belediye hizmet binamızdaki bu pankart, sadece bir anma değil, onun mirasına sahip çıkma iradesidir" dedi.

Başkan Kocagöz, Ferdi Zeyrek'in isminin Kepez'in en güzel yerinde yaşatılacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA