Kepez Belediyesi'nden Su Taşkınına Karşı Altyapı Çalışmaları - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi'nden Su Taşkınına Karşı Altyapı Çalışmaları

Kepez Belediyesi\'nden Su Taşkınına Karşı Altyapı Çalışmaları

Antalya'nın Kepez ilçesinde, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarının önlenmesi amacıyla yağmur suyu drenaj hattı inşa ediliyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, altyapı yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

28.11.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Antalya'da Kepez Belediyesi, Şelale Mahallesi'nde Koca Dere olarak bilinen bölgede şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan su taşkını sorununu çözmek amacıyla yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlattı. Sel tehdidine karşı ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ASAT Genel Müdürlüğü'nün desteği ile su taşkını riski olan mahallerde kanal hattı çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.

Kepez Belediyesi, kış aylarında su taşkını riskinin yaşanabileceği bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı inşa etmeye devam ediyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şelale Mahallesi'nde Koca Dere olarak bilinen yerde, şiddetli yağışlarda oluşan su taşkınını önleyecek olan kanal yapımını gerçekleştiriyor.

Önce yol sonra kanal

Altyapı yatırımından önce bölgedeki imar planda yer alan ancak gecekondu işgalinden dolayı kapalı olan 7207, 7213, 7214, 7216 ile 7217 sokaklar ulaşıma açıldı. Başka bir alandan arsa tapuları verilen 6'sı kısmi olmak üzere 14 gecekondu yıkılarak, yollar inşa edildi. Yolların yapımı için 1000 kamyona eşit 10 bin 400 metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, yolları açtıktan sonra bölgenin su taşkını sorununa çare olacak altyapı çalışmasına kazmayı vurdu.

Koca Dere ana hatta bağlanıyor

Koca Dere yatağının yapılaşmadan dolayı kapanması nedeniyle bölgede oluşan su taşkınlarının giderilmesi için, Koca Dere ile Musa Özkan Caddesi arasında 250 metre uzunluğunda kanal inşa ediliyor. Genişliği ve derinliği 5 metre (m) olan kanala, yerleştirilen 1,5 metreye 1,5 metre boyutlarında betonarme menfez kutularla (Baks) yağmur suyu, Musa Özkan Caddesi'ndeki ana hatta tahliye edilecek.

"Gerekli önlemler alınacak"

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, drenaj kanalı çalışmasının yakın zamanda tamamlanacağını ifade ederken, altyapı çalışmasını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bölgede yer alan Habibler İlkokulu'nun yağmur suyu taşkınından etkilenmemesi için diğer kamu kurumlarıyla birlikte gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi.

Sel tehdidine karşı ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Mesut Kocagöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün desteği ile su taşkını riski olan mahallerde kanal hattı çalışmasını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi'nden Su Taşkınına Karşı Altyapı Çalışmaları - Son Dakika

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