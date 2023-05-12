Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan paylaşım

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa ettiğini duyurdu. Kınık'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KIZILAY'IN ÇADIR DENDİĞİ ZAMAN SIKINTISI OLMAMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından dün akşamki programda sarf ettiği, "Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." sözlerini paylaştı.

2016'DAN BU YANA KIZILAY BAŞKANIYDI

Kerem Kınık'ın istifası ile ilgili Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.