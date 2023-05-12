Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan paylaşım

12.05.2023 17:09

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından dün akşamki programda sarf ettiği "Kızılay'ın çadır satması beni üzdü. Süratle bu yanlışı düzeltmesi lazım" sözleri paylaşması dikkat çekti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa ettiğini duyurdu. Kınık'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KIZILAY'IN ÇADIR DENDİĞİ ZAMAN SIKINTISI OLMAMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından dün akşamki programda sarf ettiği, "Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." sözlerini paylaştı.

Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

2016'DAN BU YANA KIZILAY BAŞKANIYDI

Kerem Kınık'ın istifası ile ilgili Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Kınık, Kızılay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Millet İttifakı seçimden önceki son miting için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
19:17 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti
19:08 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
18:56 Millet İttifakı final mitingi için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
18:48 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak
18:43 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı
17:56 PSG, Lionel Messi için kararını verdi
17:43 Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi
17:42 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı
17:41 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 19:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement