Kerkük İl Meclisi, Vali ve Meclis Başkanını Belirledi

Politika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Kerkük İl Meclisi'nin üyeleri, Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi, Mohammed Hafız'ı ise Meclis Başkanı olarak belirledi.

Irak'ın Kerkük kentinde devam eden siyasi anlaşmazlık nedeniyle 8 aydır seçilemeyen Vali ile İl Meclis Başkanının kim olacağı belli oldu. Kerkük İl Meclisi'nin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 1 Hristiyan ve 3 Arap olmak üzere 9 üyesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta belirsizliğe son vermek üzere toplandı. EL-Reşid otelinde bir araya gelen üyeler, Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi, Mohammed Hafız'ı ise İl Meclis Başkanı olarak belirledi.

Toplantıya Meclisin Irak Türkmen Cephesi (İTC) ile 3 Arap üyesi ve Kürdistan Demokrat Partisi katılmadı.

Irak Türkmen Cephesi tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nin üyeleri olmadan yerel yönetimi oluşturmaya yönelik düzenlenen toplantının iptal edilmesi için tüm anayasal yollara başvurulacağı belirtildi. - KERKÜK