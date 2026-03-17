Kerkük Petrolü Türkiye'ye Yeniden İhraç Ediliyor

17.03.2026 23:54
IKYB Başbakanı Barzani, Kerkük petrolünün Türkiye'ye ihraç edileceğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak merkezi hükümeti ile varılan anlaşma ile Kerkük petrolünün Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihraç edileceğini açıkladı.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaştı. IKYB Başbakanı Mesrur Barzani, bölgede yaşanan savaş nedeniyle sevkiyatların durdurulduğu Kerkük - Ceyhan boru hattından yeniden petrol ihracatının başlayacağını açıkladı.

Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlara dikkat çeken Barzani, mevcut krizin aşılması için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve bu çerçevede IKBY petrolünün en kısa sürede yeniden ihraç edilmesine izin verildiğini söyledi. IKBY hükümetinin, başkent Bağdat ile temaslarını sürdürdüğünü belirten Barzani, özellikle ithalat ve ticari hareketliliğe getirilen kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin güvenli bir ortamda yeniden üretime başlayabilmesi için gerekli güvencelerin sağlanmasının önemine dikkat çeken Barzani, Orta Doğu'da süren çatışmaların IKBY'yi doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediğini söyledi. Orta Doğu'da cereyan eden savaşın tarafı olmadıklarını belirten Barzani, buna rağmen bölgenin güvenliği için tüm çabayı göstereceklerini dile getirdi.

IKBY'den günlük yaklaşık 230 bin varil petrol ihraç edildiğini ve bu miktarın en fazla 500 bin varile çıkabileceğini kaydeden Barzani, bu rakamın, Irak merkezi hükümetinin ihracat kapasitesine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekti.

IKBY yönetimi petrol ihracatına karşı değil

Barzani, bu sabah yaptığı açıklamada, IKBY yönetiminin petrol ihracatına karşı olmadığını, ancak son dönemde saldırılardan zarar gören petrol sahalarında üretimin sürdürülebilmesi için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu söylemişti. Barzani, Bağdat yönetimine bölgedeki petrol sahalarını hedef alan saldırıların durdurulması için çağrıda bulunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Erbil, Son Dakika

