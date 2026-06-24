Keşan Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Keşan Belediye Başkanı CHP\'den İstifa Etti
24.06.2026 17:22
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Mehmet Özcan, e-Devlet üzerinden CHP'den istifa etti, açıklama yapmadı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini söyledi.

Keşan'da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, CHP'den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan'ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Mehmet Özcan, E-Devlet, 3. Sayfa, Politika, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Politika Keşan Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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