Keşan Belediye Başkanı Özcan CHP\'den istifa etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini belirterek, parti sisteminde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Mehmet Özcan ise istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. - EDİRNE