Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği

Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Hindistan'ın Keşmir'deki yasa dışı uygulamalarını anmak için etkinlik düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cemmu ve Keşmir'de 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirdiği yasa dışı ve tek taraflı uygulamaların yedinci yıl dönümü dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019 tarihinde Cemmu ve Keşmir'de gerçekleştirdiği yasa dışı ve tek taraflı uygulamaların yedinci yıl dönümü dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in mesajları okundu. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatının Cemmu ve Keşmir ihtilafına ilişkin ilkesel tutumunu bir kez daha teyit etti. Selçuk, kalıcı bir çözümün ancak Keşmir halkının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise yaptığı konuşmada, Hindistan'ın uyguladığı bu politikanın Keşmir halkının kimliğini yok etmek ve bölgenin nüfus yapısını ekseriyadan azınlığa düşürmek olduğunu belirtti.

"İslam İşbirliği Teşkilatı, Keşmir konusunda ilkesel bir duruş sergilemiştir"

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keşmir'de yapılan uygulamaların usulsüz olduğunu belirterek, "Bugün, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirmek amacıyla atılan yasa dışı adımların bir diğer yıl dönümüdür. Bu vesileyle BM'yi ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz. İslam Ümmetinin ortak sesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı, Cammu Keşmir konusunda ilkesel bir duruş sergilemiş ve Keşmir halkının BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki kendi geleceğini tayin hakkını en üst düzeyde desteklemeye devam etmiştir" diye konuştu.

"Tüm İslam alemi Keşmir halkının yanındadır"

Keşmir'de yapılanların Keşmir halkının kimliğini yok etmek olduğunu ifade eden Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise, "7 yıl önce, 5 Ağustos 2019'da Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak kaldırdı. Bu adım, Keşmir halkının kimliğini yok etmek ve bölgenin nüfus yapısını ekseriyadan azınlığa düşürmek amacıyla planlanmış sistemli bir adımdı. Nitekim bölge dışından gelen kişilere verilen yaklaşık 4 milyon yerleşimci belgesi bunun en açık kanıtıdır. Evler yıkılmış, basın özgürlüğü kısıtlanmış, 8 binden fazla sosyal medya hesabı kapatılmış ve 80'den fazla gazetecinin uluslararası heyetlerle görüşmesi engellenmiştir. Ancak iletişim çağında gerçekleri gizlemek mümkün değildir. Hindistan'daki aşırı milliyetçi tutum, bölgesel huzuru tehdit etmektedir. Tüm İslam alemi Keşmir halkının yanındadır" şeklinde konuştu.

Ankara'da düzenlenen etkinliğe Türk devlet ve siyaset insanları, milletvekilleri, akademisyenler, düşünce kuruluşlarının uzmanları, diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Hindistan, Diplomasi, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

15:56
Salah’ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
Salah'ın eşinden ilk paylaşım geldi: Yeniden izlemeye başlayacağım
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:39
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 16:02:42. #7.12#
SON DAKİKA: Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.