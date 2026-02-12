Keziban Kok'tan Asgari Ücret Açıklaması

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, "Asgari ücretin, enflasyon tek haneli rakama düşene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ile bazı otoyolların özelleştirileceğini iddia etti.

Türkiye'de özelleştirmelerin yüzde 89'unun AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını savunan Kok, "Boğaz köprüleri ve otoyollar 2025 yılında 596 milyon dolar kar etmiş. Bunlar zaten halkın ödediği vergilerle yapılmıştı. Neden özelleştiriliyor?" ifadelerini kullandı.

Kok, asgari ücret ve en düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

Asgari ücret ve en düşük emekli aylığına yönelik değerlendirmede bulunan Kok, "Asgari ücretin, enflasyon tek haneli rakama düşene kadar yılda 4 kez güncellenmesi gerekiyor. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Şu anda asgari ücret en az 50 bin lira olmalıdır." diye konuştu.